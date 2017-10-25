Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından" yürütülen soruşturma uyarınca, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

SAVCI İFADESİNİ ALDI

Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat, CHP Süleymanpaşa İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşma sebebiyle Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı tarafından sabah saatlerinde ifadeye çağrılarak, görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı. Bir süre sonra bu kez Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Belediye Başkanı Eşkina'tı tekrar adliyeye çağırarak saat 14.46'da ifadesini aldı ve adli kontrol uygulanması isteği ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Eşkinat hakkında, Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat hakkında, 23 Ekim 2017 tarihinde yerel gazetede çıkan haber nedeniyle 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: haberinburada