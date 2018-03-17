Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Merdiye Aksoy, erkeklerin bile kullanmakta zorluk çektiği kamyonları kullanarak erkeklere adeta taş çıkartıyor. Yaklaşık 25 yıldır otobüs, kamyon, minibüs ve otomobil gibi ağır vasıtaları kullanan Aksoy, evininin geçimini sağlamak için dört elle sarıldığı direksiyonuyla evinin geçimini sağlıyor.

"EHLİYETİMİ 19 YAŞINDA ALDIM"

Ehliyetini 19 yaşında aldığını, kadın şoförlerin yaygınlaşması gerektiğini belirten Merdiye Atasoy, "Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinde çalışıyorum. Halk otobüsleri ile Tekirdağ'a geldim. Sonra başkanımız Ekrem Eşkinat beni belediyesine kattı. İşimi severek yapıyorum burada olmaktan mutluyum. Ehliyetimi 19 yaşında aldım 95 yılında, önce kendi şirketimizle kendi arabalarımız vardı evliydim o zaman, onlarda çalıştım. Araç kullanmayı seviyorum yani bir nevi öncü olmak derlerse ben bunu yapmaya çalışıyorum ama pek başarılı olduğum söylenemez. Çok nadir bayan şoför. Neden düşünmüyorlar gerçekten bu konuda üzülüyorum. Düşünmelerini istiyorum aslında yapılamayacak bir şey değil." dedi.

"EMEKLİ OLANA KADAR İŞİMİ YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Kullandığı araçlar içerisinde en zevk aldığı aracın otobüs olduğunu ve emekli olana kadar işini yapacağını vurgulayan Aksoy, "Kamyon, otobüs yani ehliyetimin yettiği bütün araçları kullanıyorum. En çok zevk aldığım kullanmayı sevdiğim otobüs. Halk tarafından seviliyor olmam, herkes bayılarak imrenerek bakıyordu, destek oluyorlardı. Hiç kötü bir şey ile karşılaşmadım o yüzden de bu beni daha çok hırslandırdı. Yani ben bunu yapmalıyım bırakmamalıyım hiçbir zamanda bırakmayı düşünmedim, emekli olana kadar da yapmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ONU DUYUNCA ÇOK MUTLU OLMUŞTUM"

Vatandaşlar tarafından çok sevildiğini belirten Aksoy, Edirne'de de bir kadın şoförün olduğunu duyduğunda çok mutlu olduğunu söyledi. Aksoy, "Halk otobüslerinde halkın ilgisi hep şu şeyi söylerlerdi, 'erkekler gibi değilsiniz daha naifsiniz, daha hoş görülürsünüz daha sabırlısınız' daha sonra Edirne'de bir arkadaşın çıktığı söylendi. Onu duyunca çok mutlu olmuştum şahsen basından onu da tanıyorum. Dün mesela ambulans şoförü gördüm bayan, inanılmaz gurur duydum. Yani olması gerekir artık. Bayanların kendilerini aşması gerekir. Erkeklerin de biraz sabırlı çalışmaları gerekir" dedi.

"BİZ ERKEK ŞOFÖR OLARAK ŞAŞIRDIK"

Merdiye Aksoy'un iş arkadaşı Hüseyin Özdemir, ilk işe başladığında çok şaşırdıklarını belirterek, "Aramızda bayanı gördüğümüz için biz şaşırdık. Kullandığımız kamyonlar olsun araçlar olsun biz buna ağır bir yük olarak görmüştük ama Merdiye hanım böyle değilmiş, güzel bir şoförmüş. Erkek şoför olarak biz şaşırdık. Bayanlarında bu şekilde çalışmasını istiyorum. İyi bir arkadaşımız olduğundan dolayı memnunuz çalışma arkadaşı olarak" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada