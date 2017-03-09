Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde, Osmanlı dönemine ait el yazması Kuran'ı Kerim ile çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik Çorlu ve Çerkezköy'deki bazı adreslere operasyon düzenledi.







kaynak:sabah