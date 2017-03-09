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tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

TEKİRDAĞ'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde, Osmanlı dönemine ait el yazması Kuran'ı Kerim ile çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Tarih : 09 Mart 2017, 16:09
Puan Ver : Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu(7/10)9


Edinilen bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik Çorlu ve Çerkezköy'deki bazı adreslere operasyon düzenledi.



 



kaynak:sabah








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