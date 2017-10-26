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TEKİRDAĞ'DA SEL SULARINA KAPILAN ASKER, ŞEHİT OLDU


Tekirdağ'da Sel Sularına Kapılan Asker, Şehit Oldu
Tarih : 26 Ekim 2017, 09:20
Puan Ver : Tekirdağ'da Sel Sularına Kapılan Asker, Şehit Oldu(10/10)6

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde aşırı yağmur nedeniye dün mahsur kalanları kurtarmaya giden asker ve polisleri taşıyan askeri personel taşıyıcı aracının Galata Köprüsü'nde sel sularına kapılmasıyla kaybolan ve bu sabah şehit olduğu belirlenen askerin cesedine ulaşıldı.

SELE KAPILARAK ŞEHİT DÜŞTÜ

Saray ilçesinde dün sağanak yağmurda Kiremithane Mevkii'nde ahırları bulunanlar Galata Deresi'ndeki suların yağmur yağışı ve dağlardan gelen sularla birlikte yükselmesi üzerine mahsur kaldı. Bölgede bulunanlar yetkilileri arayıp yardım isteminde bulunması üzerine bölgeye İlçe Garnizon Komutanlığı'ndan zırhlı personel taşıyıcı çıkarıldı. Araçta bulunan 4 asker, 2 polis ve 1 sivil, ahırlarda mahsur kalanları kurtarmak için hareket etti.

Askeri zırhlı personel taşıyıcı araç, sel sularına kapılarak Galata Köprüsü üzerinden geçerken, sel sularına kapılıp devrildi. Askerlerden biri sel sularına kapılıp gözden kaybolurken, diğer 3 asker, 2 polis ve 1 sivil, kendi çabaları ve çevreden yetişenler tarafından kurtarıldı. Kayıp askeri bulmak için dünden itibaren bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gece ara verilen arama çalışmalarına bu saba erken saatlerden itibaren yeniden başlandı. Aralarda askeri aracın sel sularına kapıldığı yere yaklaşık 500 metre uzaklıkta şehit olduğu belirlenen askerin cesedine ulaşıldı.

ASKER, "YÜZME BİLMİYORUM" DEMİŞ

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, sele kapılan askeri personel taşıyıcı araçta kaybolan askerin rütbesinin 'Topçu Onbaşı' olduğu ve terhisine 15 gün kaldığı öğrenildi. Olay sırasında bir süre araca tutunan askerin yanında bulunanlara, "Yüzme bilmiyorum, bırakıyorum kendimi" dedikten sonra sularda kaybolduğu belirtildi.

SARAY'DA DAHA ÖNCE 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Saray İlçesi'nin aynı bölgesinde 2009 yılında sel felaketi meydana geldi. Kiremithane Mevkiinde ahırları bulunan 5 kişilik aile bulundukları evde Galata Deresi'nin taşması sonucu evlerinde sel sularına kapılarak hayatlarını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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