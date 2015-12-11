

Çorlu'da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ / PDY) soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen sanıklardan 5'i tutuklanırken, 7'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







Tekirdağ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Çorlu Adliyesi'nde Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 12 sanığın sorgulamaları tamamlandı.







Mahkeme heyeti, 12 sanıktan, T.K, A.C, A.Y, M.K ve T.A'nın tutuklanmasına diğer sanıkların ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.







Sanıkların, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve suç örgütüne kaynak aktarmak" suçundan tutuklandığı belirtildi.



Tutuklanan sanıklar, adliyeden geniş güvenlik önlemleri altında çıkartıldı ve hastanede yapılan muayenelerinin ardından kapalı cezaevine sevk edildi.