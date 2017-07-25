Hırsızlar sınır tanımadı. NATO'ya ait akaryakıt boru hattından kelepçe yöntemiyle akaryakıt çaldılar.

BASINÇ DÜŞÜNCE GÖREVLİLER ŞÜPHELENDİ

Çorlu'nun Seymen Mahallesi'ndeki Tatarlı yönü boru hattında, akaryakıt sirkülasyonunda basıncın düştüğünü fark eden görevliler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

HIRSIZLAR ÖZEL SİSTEM KURMUŞ

Boru hattını kontrol eden NATO ve jandarma görevlileri, yaklaşık 2 metrelik bir çukur açılarak hatta kelepçe takıldığını ve buradan akaryakıt çalındığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada