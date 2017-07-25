TEKİRDAĞ'DA NATO BORU HATTINDAN AKARYAKIT ÇALDILAR
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, özel bir sistem kuran hırsızlar, NATO'ya ait akaryakıt boru hattından akaryakıt çaldı.
Hırsızlar sınır tanımadı. NATO'ya ait akaryakıt boru hattından kelepçe yöntemiyle akaryakıt çaldılar.
BASINÇ DÜŞÜNCE GÖREVLİLER ŞÜPHELENDİ
Çorlu'nun Seymen Mahallesi'ndeki Tatarlı yönü boru hattında, akaryakıt sirkülasyonunda basıncın düştüğünü fark eden görevliler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
HIRSIZLAR ÖZEL SİSTEM KURMUŞ
Boru hattını kontrol eden NATO ve jandarma görevlileri, yaklaşık 2 metrelik bir çukur açılarak hatta kelepçe takıldığını ve buradan akaryakıt çalındığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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