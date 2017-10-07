Tekirdağ'ın turistik Marmara Ereğlisi ilçesinde son birkaç günde deniz suyu kıyadan yaklaşık 15 metre kadar çekildi.

Deniz suyunun çekildiği alanlarda kum adacıkları oluşurken, bazı tekneler ise çekilmenin yaşandığı bölgede karaya oturmuş görüntüsü verdi.

"EN SON 2 YIL ÖNCE OLMUŞTU"

İlçe sakinlerinden Ahmet Küçük, "Ben 8 yıldır burada ikamet ediyorum. En son 2 yıl önce denizin böyle çekilmesini gördüm. O zaman da bu kadar çekildiğini görmüştük. Bir hafta önce deniz normal seviyesindeydi. Çekilmeler bir haftada göründüğü gibi oluştu" dedi.

VATANDAŞLAR ARASINDA "DEPREM" DEDİKODUSU

Suların çekilmesi vatandaşlar arasında deprem olacağı korkusu yaratırken, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday, "Deniz çekilme sebebi tamamen iklimsel kaynaklıdır. Bir de Eylül ve Ekim aylarında ayın çekim gücü dünyamız üzerinde etkilidir. Şu anda zaten dolunay zamanındayız. Herhangi bir anormallik yok" dedi.

Kaynak: haberinburada