TEKİRDAĞ'DA KORKUTAN MANZARA! DENİZ 15 METRE ÇEKİLDİ
Tekirdağ'ın turistik Marmara Ereğlisi ilçesinde son birkaç günde deniz suyu kıyadan yaklaşık 15 metre kadar çekildi.
Deniz suyunun çekildiği alanlarda kum adacıkları oluşurken, bazı tekneler ise çekilmenin yaşandığı bölgede karaya oturmuş görüntüsü verdi.
"EN SON 2 YIL ÖNCE OLMUŞTU"
İlçe sakinlerinden Ahmet Küçük, "Ben 8 yıldır burada ikamet ediyorum. En son 2 yıl önce denizin böyle çekilmesini gördüm. O zaman da bu kadar çekildiğini görmüştük. Bir hafta önce deniz normal seviyesindeydi. Çekilmeler bir haftada göründüğü gibi oluştu" dedi.
VATANDAŞLAR ARASINDA "DEPREM" DEDİKODUSU
Suların çekilmesi vatandaşlar arasında deprem olacağı korkusu yaratırken, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday, "Deniz çekilme sebebi tamamen iklimsel kaynaklıdır. Bir de Eylül ve Ekim aylarında ayın çekim gücü dünyamız üzerinde etkilidir. Şu anda zaten dolunay zamanındayız. Herhangi bir anormallik yok" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Demirtaş'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu!
- Van'ın Gururu Asya! 4 Yaşında Kuran-I Kerim'i Hatim Etti
- İlk Beyin Ameliyatının 11 Bin Yıl Önce Aksaray'da Yapıldığı Ortaya Çıktı!
- Iraktaki Savaştan Kaçıp Gelen Şeyme, 16 Çocukla Tek Odalı Evde Kalıyor
- 20 Yıldır Ödenmeyen Fatura, Memurun İflahını Kesti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçeli Taraftarlar Tff Binası Önünde Eylem Yaptı
- Kritik Maç Öncesi Hırvatistan Hoca Değiştirdi
- Katalonya'nın Bağımsızlığını Tanıması Halinde Barcelona, La Liga'dan Atılacak
- Fransa'da Sakatlanan Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun Tedavisi 12 Hafta Sürecek
- Tff, Hezimetin İçindeki Tek Güzellik Olan 12. Adama Teşekkür Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
- Vahşice Öldürülen Gazetecinin Cesedinin Parçaları 2 Ay Sonra Bulundu
- Askerlerle Poz Veren Trump'tan Üstü Kapalı Tehdit
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
- Hollanda'da Provokatif Geziye Yasak: Müslüman Mahallesinde İslam'a Hakaret Edeceklerdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar