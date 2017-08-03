Trafik Kazası Yapıp Değer Kaybına Uğrayan Aracınızın Kaybınızı Alabilirsiniz
Euro, 4,20 Tl İle Tarihin En Yüksek Seviyesinde
Tekirdağ'da Korkunç Görüntü: Ağaca Asılı Halde Bulundu
Asker Uğurlama Konvoyu Trafiği Birbirine Kattı
Kastamonu'da Katliam Gibi Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı
Fakıbaba'dan Çiftçilere Müjde! Yılda İki Kez Destek Ödemesi Yapılacak
Ahmet Kural, Sıla İle Sevgili Olunca Bir Değişti Pir Değişti
Yolcuların Gözü Önünde Feribottan Atladı!
3 Kuvvet Komutanı Da Değişti, Deniz'de Büyük Sürpriz Yaşandı
Cansu Dere Ve Kenan İmirzalıoğlu Yeniden Aynı Dizide Buluşuyor
Sabıkalı Oyunda İkinci Çocuk Ölümü İstanbul'da!
Almanya'da Türk Bir Kadın Alman Erkek Arkadaşı Tarafından Öldürüldü
Mevlüt Erdinç'ten Erdoğan'lı Paylaşım: Reis, Başkomutan
Diyarbakır'da Bir Gün Önce Boşaltılan 40 Yıllık Bina Çöktü!
Fetö'nün 15 Temmuz'da Gasp Ettiği F-16'lar Artık Ona Emanet!
Beşiktaş, Yeni Golcüsünü Duyurdu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Atanan Orgeneral Yaşar Güler Kimdir?
Trump'ın Meksika Konusundaki Yalanı Ortaya Çıktı
Meksikalı Milyarder 80 Milyon Dolarlık 75 Metrelik Yatıyla Bodrum'da!
Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki Play-Off Turundaki Rakipleri Belli Oldu

TEKİRDAĞ'DA KORKUNÇ GÖRÜNTÜ: AĞACA ASILI HALDE BULUNDU


Tekirdağ'da Korkunç Görüntü: Ağaca Asılı Halde Bulundu
Tarih : 03 Ağustos 2017, 10:00
Puan Ver : Tekirdağ'da Korkunç Görüntü: Ağaca Asılı Halde Bulundu(7/10)3

Çerkezköy'de vatandaşlar, ormanlık alanda ağaca asılmış erkek cesedi buldu.

MAKET SANMIŞLAR

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı Zülkuf Talu'nun yaptığı ön incelemenin ardından bulunan erkek cesedinin 35 yaşındaki Turan Umuç isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. Erkek cesedini ilk gören görgü tanıkları asılı erkek cesedini ilk gördüklerinde maket sandıklarını ve daha sonra ceset olduğunu anladıklarını ifade ettiler. Hemen polise giden görgü tanıkları olayın ortaya çıkmasında büyük rol oynadı.

Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tekirdağ  Da  Korkunç  Görüntü  Ağaca  Asılı  Halde  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER