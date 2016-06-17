TEKİRDAĞ'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 20 GÖZALTI
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde Fethullah Gülen cemaatine ait özel okulların yöneticisi, hissedar ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 20 kişi, polis ekiplerince sabah 06.00'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon kapsamında 17 kişinin daha arandığını açıkladı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekiplerince sabah 06.00 sıralarında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi. Cemaate ait eğitim kurumlarının hissedarları, yöneticileri ve öğretmenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.
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