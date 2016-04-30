TEKİRDAĞ'DA EMNİYET'İN ARKASINDA ŞÜPHELİ ARAÇ PANİĞİ
Tekirdağ'da polisin kontrol noktasında kaçarak, İl Emniyet Müdürlüğü'nün arkasına bırakılan Otomobil, kentte paniğe neden oldu. Araçtan çıkan iki kişi, ellerindeki silahlarla kayıplara karıştı.
Tekirdağ'da polisin kontrol noktasında kaçarak, İl Emniyet Müdürlüğü'nün arkasına bırakılan Otomobil, kentte paniğe neden oldu. Araçtan çıkan iki kişi, ellerindeki silahlarla kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan kiraladıkları araçla Tekirdağ istikametine gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 şahıs, 34 NF 0794 plakalı otomobil ile önce polisin kontrol noktasındaki dur ihtarına uymayarak kaçtı.
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