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tekirdağ'da emniyet'in arkasında şüpheli araç paniği

TEKİRDAĞ'DA EMNİYET'İN ARKASINDA ŞÜPHELİ ARAÇ PANİĞİ

Tekirdağ'da polisin kontrol noktasında kaçarak, İl Emniyet Müdürlüğü'nün arkasına bırakılan Otomobil, kentte paniğe neden oldu. Araçtan çıkan iki kişi, ellerindeki silahlarla kayıplara karıştı.

Tarih : 30 Nisan 2016, 09:31
Puan Ver : Tekirdağ'da Emniyet'in Arkasında Şüpheli Araç Paniği(9/10)6


Tekirdağ'da polisin kontrol noktasında kaçarak, İl Emniyet Müdürlüğü'nün arkasına bırakılan Otomobil, kentte paniğe neden oldu. Araçtan çıkan iki kişi, ellerindeki silahlarla kayıplara karıştı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan kiraladıkları araçla Tekirdağ istikametine gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 şahıs, 34 NF 0794 plakalı otomobil ile önce polisin kontrol noktasındaki dur ihtarına uymayarak kaçtı.








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