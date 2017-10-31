Tekirdağ'da eğitim uçağının sert iniş yapması sonucu, uçağın pilotu yaralandı.

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE MECBURİ SERT İNİŞ YAPTI

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.30 sıralarında Çorlu Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağında kısa bir süre sonra teknik arıza meydana geldi. Uçağın pilotu, havalimanı yakınlarına mecburi olarak sert iniş yaptı.

KAZADA UÇAĞIN PİLOTU YARALANDI

Bölgeye ihbar üzerine ambulanslar sevk edilirken, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, sert iniş yapan eğitim uçağının pilotu Emre Durmazpınar'ın yaralandığını aktardı. Yaralı Emre Durmazpınar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada