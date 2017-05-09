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TEKİRDAĞ MERKEZLİ 21 İLDE ASKERLERE OPERASYON


TEKİRDAĞ MERKEZLİ 21 İLDE ASKERLERE OPERASYON
Tarih : 09 Mayıs 2017, 14:27
Puan Ver : Tekirdağ Merkezli 21 İlde Askerlere Operasyon(10/10)7


Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın  (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına ilişkin  yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 110 kişinin  yakalanması için Tekirdağ merkezli 20 il ve KKTC'de operasyon başlatıldı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde,  Tekirdağ, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır,  Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli ve  Van'da ve KKTC'de, aralarında örgütün "asker abisi" olduğu iddia edilen 12  sivilden talimat aldığı öne sürülen 2'si askeri okul öğrencisi 108'i muvazzaf  askeri personel olmak üzere 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Karar doğrultusunda, askeri personelin makam ve ikametlerindeki  aramalar sürüyor.



Bu arada, hakkında gözaltı kararı bulunanlardan 67'sinin astsubay,  16'sının teğmen, 18'inin üsteğmen, 3'ünün yüzbaşı, 3'ünün binbaşı, 1'inin kıdemli  albay, 2'sinin ise askeri okul öğrencisi oldukları öğrenildi.



 



kaynak:milliyet








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