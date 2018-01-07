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Tekirdağ Limanı İhalesini Ceynak Kazandı

TEKİRDAĞ LİMANI İHALESİNİ CEYNAK KAZANDI

Türkiye Denizcilik İşletmesi'ne ait Tekirdağ Limanı özelleştirilmesi ihalesini, 347,1 milyon lira teklif veren Ceynak kazandı.

Tarih : 07 Ocak 2018, 19:20
Puan Ver : Tekirdağ Limanı İhalesini Ceynak Kazandı(9/10)5

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Tekirdağ Limanı'nı ikinci defa ihaleye çıkardı. İhaleyi, açık artıma yolu ile 347 milyon 100 bin lira teklif veren Ceynak kazandı.

SAMSUN LİMANI'NI DA DEVRALMIŞTI

2010 yılında yine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın açtığı ihalede Samsun Limanı'nın işletme hakkını 36 yıllığına devralmış olan Ceynak, Tekirdağ Limanı ile birlikte işletmeleri arasına ikinci limanı da dahil etmiş oldu.

Cey Şirketler Grubu'nun "amiral gemisi" olan Ceynak, Türkiye'nin en büyük antrepo işletmecisi ünvanına sahip.

"AVRUPA'DAN DA ALABİLİRİZ" Cey Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, Tekirdağ Limanı ihalesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:"Ülkemizin yatırıma ihtiyacı olduğu şu dönemde yatırım yapmayı vatani bir görev addederek ihaleye girdik. Ülkemizin geleceğine ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak hiçbir yatırımdan kaçınmayacağız.

"TEKNOLOJİ İLE DONATACAĞIZ"

Samsun Limanı'nı nasıl Karadeniz'in en önemli lojistik üssü yapmışsak; Tekirdağ Limanı'nı da teknoloji ile donatacağız ve en kısa sürede İstanbul dahil Trakya Bölgesi'nin genel kargo, konteyner ve Ro-Ro taşımacılığına dair tüm ihtiyacını karşılar hale getireceğiz."

Cey Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Ali Avcı, elde ettikleri tecrübelerin kendilerini uluslararası arenada da liman işletmeciliğine ilgi duyar hale getirdiğini belirtti ve "Önümüzdeki günlerde bir Avrupa Liman İşletmeciliğini satın aldığımızı duyarsanız şaşırmayın" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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