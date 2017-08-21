Büyüme ve renovasyona elverişli olmaması ve Tekirdağ'da anason kokusunun verdiği rahatsızlık nedeniyle taşındığı iddia edilen Tekirdağ İçki Fabrikası üretime Manisa'da devam edecek. 14 yıl fabrikada çalışan ve fabrikada genel müdürlük yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise kapanan Tekirdağ İçki Fabrikası hakkında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde (Tarihi Beşevler) yemekli basın toplantısı düzenlendi.

"MEMLEKETİMİN İSMİNİ KULLANARAK BUGÜN BİR MARKA OLMUŞTUR"

Kapanan 86 yıllık içki fabrikası hakkında basın toplantısı düzenleyen Başkan Albayrak, burada bir açıklamaya yaparak, "14 Ağustos 2017'de fabrikayı çektiler. Benim üzüldüğüm nokta şudur. Tekirdağ'da bir fabrika, Tekirdağ ismiyle rakı üretiyor Tekirdağ'ın gelmiş geçmiş 86 yıl içerisinde çok değerli müdürleri, teknisyenleri, memurlarının ve işçilerin emeği olan herkesin göz nuru olmuş böyle bir tesisin satılırken bunu yetkililerine söylüyorum. Önce gelip diyeceklerdi ki başkanım, biz fabrikayı satıyoruz alıyor musunuz? Bunu hep bekledik. Ben öğrendiğim zaman satılmıştı. 1,5 senedir de kendi yerlerinde de kiracı durumundaydılar. Daha sonra ben alan firmayla görüştüm. Davet ettim kendilerini dedim ki 'Tamam almışsınız hayırlı olsun. Burayı satmayı düşünüyor musunuz' diye sordum. Bundan 1 buçuk sene önce kendileri ile görüştüm. Yani bu gerçekleri anlatayım ki hepinizin bilmesini istiyorum. 'Düşüneyim bir ortağıma sorayım' dedi. 'Bunu meclise götüreceğim' dedim 'Götürebilirsiniz' dedi. Bende Büyükşehir Meclisine götürdüm.

Yani gerekli mi gerekmez mi diye tartışma da oldu aslında. Ben meclisten kararı da aldım. Hatta mecliste bir komisyon kurduk. Son aşamaya geldiğimizde firma sahibi satmaktan vazgeçti. Fabrikanın eski müdürü olarak, benim memleketimin ismi kullanılarak, bugün bir marka oluşmuştur. O markanın Tekirdağ'da hep kalmasını istedim. Hatta Tekirdağ ismiyle olan rakının burada butik şeklinde çalışsın istedim. Oda sanırım şirketin programında yok" dedi.

HUKUKİ YÖNLERİ ARAŞTIRILIYOR

Bundan sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, işin takipçisi olacaklarını da ifade eden Başkan Albayrak, "Arkadaşlara talimat verdim. Boyutları araştırıyoruz. Çünkü coğrafi sistem olarak, Tekirdağ rakısı, Tekirdağ peyniri Tekirdağ köftesi bu bölgeyi andırdığı için onun bir takım koruyucu tedbirleri maddeleri var. Arkadaşlar bu konuda çalışma yapıyor. Ne diyor yazıda Tekirdağ rakısı Tekirdağ fabrikamızda üretilmiştir. Bundan sonra Tekirdağ rakısı Manisa fabrikamızda üretilmiştir diye yazacak. Bunun hukuki yönlerini araştırıyoruz. İnşallah Tekirdağlıları sevindiririz" diye konuştu.

Başkan Albayrak, yaklaşık olarak bütün bölgede 3-4 bin bağcının da zarar gördüğünü sözlerine ekleyerek konuşmasını noktaladı.

Kaynak: haberinburada