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TEKİRDAĞ FERİBOT, KURU YÜK GEMİSİ ILE ÇARPIŞTI


TEKİRDAĞ FERİBOT, KURU YÜK GEMİSİ ILE ÇARPIŞTI
Tarih : 06 Mayıs 2017, 09:10
Puan Ver : Tekirdağ Feribot, Kuru Yük Gemisi Ile Çarpıştı(9/10)9


BALIKESİR'in Bandırma limanından dün gece Tekirdağ'a hareket eden feribot, Marmara adası yakınlarında Alman Bandıralı kuru yük gemisi ile hafif şekilde çarpıştı. Yük gemisi ilerken sabah Tekirdağ limanına yanaşan feribotun ön kısmında ve içindeki bazı TIR ile kamyonlarda maddi hasar meydana geldi.



Dün gece Bandırma'dan aldığı 25 adet kamyon ve TIR ile Tekirdağ'a hareket eden Erdek Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait Saraylar isimli feribot, Marmara Adası yakınlarında transit geçiş yapan Alman bandıralı bir kuru yük gemisi ile hafif şekilde çarpıştı. Kazada feribotun sağ ön kısmında göçük oluştu. Feribotta bulunan yaklaşık 25 adet kamyondan bazıları çarpmanın etkisi ile savrularak birbirine çarptı. Kamyonlarda maddi hasar oluşurken, sabaha karşı Tekirdağ limanına gelen feribotta polis ekipleri araç sahiplerinin başvurusu üzerine hasar tespiti yaptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Tekirdağ  Feribot  Kuru  Yük  Gemisi  Ile  Çarpıştı    haber

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