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tekin acar, fransız sephora kozmetik`e satılıyor

TEKİN ACAR, FRANSIZ SEPHORA KOZMETİK`E SATILIYOR

Türkiye`nin kozmetik devi Tekin Acar, Fransız Sephora Kozmetik`e satılıyor. Tekin Acar`ın Türkiye genelinde 79 mağazası bulunuyor.

Tarih : 18 Nisan 2017, 11:12
Puan Ver : Tekin Acar, Fransız Sephora Kozmetik`e Satılıyor(6/10)4


Tekin Acar Kozmetik yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar, yılın ilk günlerinde yaptığı açıklamada, dövizdeki artış ve ek vergilerden olumsuz etkilendiğini açıklamış ve bazı mağazalarını kapatabileceğini söylemişti.



Acar'ın bu açıklamasının ardından bugün Rekabet Kurulu'na yapılan bildirimle, Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık'ın Sephora Kozmetik'e satılacağı belirtildi. Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre karar, Rekabet Kurulu'nda "Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık Tic. A.Ş.'nin Sephora Kozmetik A.Ş. tarafından devralınması" ifadesi ile yer aldı.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Tekin  Acar  Fransız  Sephora  Kozmetik`e  Satılıyor    haber

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