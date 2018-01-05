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Tekfen, Meyve-Sebze İhracatçısı Alanar'ı Satın Aldı

TEKFEN, MEYVE-SEBZE İHRACATÇISI ALANAR'I SATIN ALDI

Tekfen Holding, Türkiye'nin önde gelen meyve-sebze ihracatçısı Alanar'ı satın aldı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 21:40
Puan Ver : Tekfen, Meyve-Sebze İhracatçısı Alanar'ı Satın Aldı(10/10)6

Tekfen, Alanar Meyve ve Gıda'nın yüzde 90'ını 48,9 milyon liraya, kardeş şirketi Alara Fidan Üretim'in yüzde 90'ını da 735 bin liraya satın aldı. Yüzde 10 hisse ise kurucu Yavuz Taner'de kalacak. Tekfen, ödemelerin yüzde 80'ini peşin yaparken, kalanı üç yıl içinde ödeyecek.

"160 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILACAK"

Tekfen açıklamasında, ilk etapta 2018-2020 yılları arasında yaklaşık 160 milyon TL tutarında arazi, tesis, makine ve ekipman yatırımı planlandığı, 3 bin ton civarında olan mevcut üretim kapasitesinin 10 yıl içerisinde 15 bin tona çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

ALANAR ŞİRKETİ

Bursa merkezli Alanar şirketi Bursa'nın yanı sıra en büyüğü Manisa'da olmak üzere Antalya, Ceyhan, Afyon ve Ezine'de meyve üretimi ve ticareti alanlarında faaliyet gösteriyor.

Şirket, yapılan üretimin yaklaşık yüzde 90'ını ihraç ediyor ve ayrıca e-ticaret satış sitesi de bulunuyor. Alanar'ın kendine ait bahçelerinin büyüklüğü yaklaşık 3 bin 600 dekar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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