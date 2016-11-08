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tek yaşayan kadın evinde ölü bulundu

TEK YAŞAYAN KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tek başına yaşayan 64 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Tarih : 08 Kasım 2016, 15:07
Puan Ver : Tek Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu(10/10)10


Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tek başına yaşayan 64 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Atalar Mahallesi Yay Sokak üzerinde bulunan bir sitede oturan ve tek başına yaşadığı öğrenilen Gülenay Can'dan (64) yakınları bir süredir haber alamayınca, durumu polise bildirdi. Polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla dairenin kapısını açtı. Yapılan incelemede 64 yaşındaki Gülenay Can'ın hareketsiz yattığı belirlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Gülenay Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadınını bir hafta önce anjiyo olduğu öğrenildi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Asri Mezarlık'a götürüldü.

Acı haber komşularını yasa boğdu.



 



kaynak:milliyet








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