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Tek Taraflı Bağımsızlık İlan Eden Katolonya'ya İspanya'dan İtidal Çağrısı

TEK TARAFLI BAĞIMSIZLIK İLAN EDEN KATOLONYA'YA İSPANYA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi, tek taraflı bağımsızlık ilan etti. Bağımsızlık restine İspanya'dan ilk tepki Başbakan'dan geldi: Katalonya'da hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilecektir.

Tarih : 27 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Tek Taraflı Bağımsızlık İlan Eden Katolonya'ya İspanya'dan İtidal Çağrısı(8/10)4

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi, tek taraflı bağımsızlık ilan etti. İspanya'da merkezi hükümet Katalonya'nın özerkliğini durdurmayı oylarken, Katalan parlamentosunda tek taraflı bağımsızlık ilan edildi.

İSPANYA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Bağımsızlık şoku yaşayan İspanya'dan reste ilk tepki geldi. İspanya Başbakanı Rajoy'dan itidal çağrısı yaptı, "Katalonya'da hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilecektir" dedi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy attığı tweetinde ise "Bütün İspanyollardan sakinliklerini korumalarını bekliyorum. Hukuk devleti Katalonya'da yasallığı devreye sokacak" dedi.

Oylamanın İspanya yüksek mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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