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TEK RENK OLACAK YENİ KİMLİKLER 3 YIL İÇİNDE DAĞITILACAK


TEK RENK OLACAK YENİ KİMLİKLER 3 YIL İÇİNDE DAĞITILACAK
Tarih : 06 Ocak 2016, 14:00
Puan Ver : Tek Renk Olacak Yeni Kimlikler 3 Yıl İçinde Dağıtılacak(10/10)10


İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yeni kimlik kartlarının basılıp dağıtılmasına yönelik tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. Nüfus hizmetleri kanununda hazırlanan değişikliklerin yasalaşmasından itibaren yeni kimliklerin dağıtılmasına Kırıkkale'den başlanacak. Yeni kimlikler 3 yıl içinde tüm vatandaşlara verilmiş olacak. Yeni kimlikler 10 yıl geçerli olacak.



Erkeklere mavi, kadınlara pembe kimlik uygulaması kalkacak, erkek ve kadınlar için tek renk kimlik kartı verilecek. Yeni kimlikler seyahat belgesi olarak kullanılabilecek. Yeni kimliklerin üzerinde kişiye ait kimlik bilgilerinin güvenli şekilde saklanabileceği bir çip yer alacak. Bu kimlikler bilgi sızdırmaya karşı güvenlik sağlayacak. TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sistemi kullanılacak yeni kimlikler, taklit ve tahrif edilemeyecek. Yeni kartlar, başka birinin eline geçse dahi kullanılamayacak ve anında bloke edilecek. Bu kartların kopyalanması ya da üzerindeki verilerin değiştirilmesi mümkün olmayacak.



Hastane, okul ve emniyette kullanılabilecek



Yeni kimliklerin üzerinde bulunan güvenlik unsurları sayesinde taklit ve tahrif edilemeyeceği için vatandaşlar kimlik sahteciliği sebebiyle mağdur olmayacak. Kredi kartı büyüklüğündeki yeni kimlik kartı, Hastane, eczane, okul, emniyet ve bankalardaki sistemlere entegre olabilecek ve bu sayede birçok işlemde vatandaşa kolaylık sağlayacak. Ebadı küçüleceği için cüzdan içinde kolayca taşınabilecek yeni kimlikler, e-devlet uygulamalarında kimlik doğrulama aracı olarak kullanılabilecek. Böylece vatandaşlar kurumlara gitmeden kamu hizmeti alabilecek. Yeni kimliklerde isteyen vatandaşlar için elektronik imza yer alacak. Bu özellik sayesinde ikinci bir elektronik imza aparatına ihtiyaç duyulmadan elektronik ortamda iş ve işlemler yapılabilecek. Kimlik kartı halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanının yerini alacağı için kartın ön ve arka yüzünde kart sahibine ait kimlik bilgileri ile fotoğraf bulunacak. Görsel olarak kimlik doğrulamada kullanılacak bu bilgiler ileri baskı teknolojisiyle koruma altına alınacak. Kartın çipinde İçişleri Bakanlığınca belirlenen bilgiler saklanacak ancak çipte tutulan bilgiler kart üzerindeki bilgilerle sınırlı kalacak. Vatandaşlardan alınan biyometrik veriler, bulundukları ilçelerdeki okuyucular vasıtasıyla "şablon" adı verilen sayılara dönüştürülecek ve sadece bu sayılar veri merkezine aktarılacak. Vatandaşların biyometrik okuyucularla alınan biyometrik veriler resim olarak değil, bu resimlerden oluşturulmuş "kriptolu sayısal karakterler" olarak veri merkezine ulaştırılacak.



Yeni kartlar nasıl dağıtılacak



Yeni kimlik kartlarının sorunsuz basılıp dağıtılması amacıyla vatandaşlar randevu verilerek kart düzenleme merkezine davet edilecek. Mazereti olan vatandaşlara başka bir tarihte randevu verilecek. Vatandaşlar, davet edildikleri gün ve saatte davette belirtilen kimlik kartı düzenleme merkezine 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile müracaat edecek. İbraz edilen biyometrik fotoğraf taranacak ve sadece kart üzerindeki yongada saklanmak üzere kişinin biyometrik verisi alınacak. Kimlik kartının basımı merkezi olarak gerçekleştirilecek ve kartlar vatandaşlara PIN ve PUK şifreleriyle teslim edilecek. Sistem tarafından verilen kartın şifresi, ilçe nüfus müdürlüklerinde ve sağlık kuruluşlarında bulunan KİOSK üzerinden değiştirilebilecek.








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