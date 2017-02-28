Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak: "Medipol Başakşehir yok gibi davranılıyor ama aramızda 4 puan var. Her rakibe olduğu gibi Medipol Başakşehir'e de saygı duyuyoruz."Kaynak: "Tek Rakibimiz Medipol Başakşehir"



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı Talisca'nın attığı tek golle mağlup eden Beşiktaş'ın yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, şampiyonluktaki tek rakiplerinin Medipol Başakşehir olduğunu söyledi.



Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında alınan galibiyetin önemli bir avantaj sağlamasına rağmen şampiyon olmadıklarını belirterek, "Derbi galibiyeti bizi sadece şampiyonluk hedefimize yaklaştırdı. Matematiksel olarak büyük bir avantaj yakaladık ama şampiyon olmadık. Medipol Başakşehir yok gibi davranılıyor ama aramızda 4 puan var. Bana göre şampiyonluktaki tek rakibimiz Medipol Başakşehir. Ligdeki yeri belli. Daha önce liderdi, haftalarca liderliğini devam ettirmiş bir takım. Oynadıkları oyun ortada, başlarında işini çok iyi bilen, saygın bir hocaları var. Her rakibe olduğu gibi Medipol Başakşehir'e de saygı duyuyoruz." diye konuştu.







kaynak:pusulahaber