TEK MOTORLU UÇAK, YAŞLI KADININ EVİNE DÜŞTÜ: 10 ÖLÜ
Filipinler'de 80 yaşındaki bir kadının evinin üzerine uçak düştü, 10 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler'de tek motorlu uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Filipinler'in başkenti Manila'da küçük bir uçak düştü. Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Eric Apolonio, Lite Air Express'e ait Piper 23 Apache tipi tek motorlu uçağın yerleşim yerine düştüğünü kaydederek, 5'i yerleşim bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
80 YAŞINDAKİ KADININ EVİNE DÜŞTÜ
Polis sözcüsü John Bulalacao ise, uçağın 80 yaşındaki bir kadının evinin üzerine düştüğünü söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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