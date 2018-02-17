TEK KOLUYLA ŞİFA DAĞITMIŞTI, TÜRK BAYRAĞIYLA EBEDİYETE UĞURLANDI
Tek koluyla hastalarının imdadına koşan Prof. Dr. Agop Kotoğyan namıdiğer Kolsuz Agop, son yolculuğuna Türk bayrağıyla uğurlandı.
13 Şubat Salı günü kansere yenik düşerek hayatını kaybeden "Kolsuz Agop "olarak bilinen ünlü dermatolog Profesör Dr. Agop Kotoğyan için Kumkapı'da bulunan Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından tabutun üzerine Türk bayrağı konuldu.
KANSER NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
13 yaşındayken çalıştığı gümüş atölyesinde bir kolunu kaybettikten sonra tıp fakültesini bitirip Türkiye'nin en önemli dermatoloji uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Kotoğyan, 13 Şubat Salı günü kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.
HALK ARASINDA KOLSUZ AGOP OLARAK TANINIYORDU
Bir kolu olmadığı için halk arasında "Kolsuz Agop" olarak bilinen Prof. Dr. Agop Kotoğyan için Kumkapı'da bulunan Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Agop Kotoğyan'ın ailesi, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi ve Eski Şişli Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül ve Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan de katıldı.
TÖRENİN ARDINDAN DEFNEDİLDİ
Prof. Dr. Agop Kotoğyan, Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'ndeki cenaze töreninin ardından Zeytinburnu'ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: haberinburada
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