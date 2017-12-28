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Tek İtirafıyla 53 Yılı Çöpe Attı
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Tek itirafıyla 53 yılı çöpe attı

TEK İTİRAFIYLA 53 YILI ÇÖPE ATTI

Kurulduğu günden bu yana sadece Ekvadorlu futbolcuları oynatan El Nacional, oyuncusu Rinson Lopez'in "Ben aslında Kolombiyalıyım." itirafıyla sarsıldı.

Tarih : 28 Aralık 2017, 15:30
Puan Ver : Tek İtirafıyla 53 Yılı Çöpe Attı(9/10)5

53 yıldır sadece Ekvadorlu oyuncuları oynatmakla övünen El Nacional kulübü tarihi bir şokla sarsıldı.

1960 yılında Club Mariscal Sucre adıyla kurulan ve 1964 yılında adını Club Deportivo El Nacional olarak değiştiren kulüp o günden bu yana Ekvador'da doğmamış hiçbir oyuncuyu oynatmamasıyla ün yapmıştı.

53 yıldır süregelen bu durum Rinson Lopez'in itirafıyla yıkıldı.

"BEN KOLOMBİYALIYIM"

2016 yılının Şubat ayında takıma dahil olan Rinson Lopez'in belgelerinin sahte olduğu ve Ekvador doğumlu görünmesine karşın aslında Kolombiya'da doğduğu ortaya çıktı.

Kulüp Başkanı Tito Manjarrez, 'Rinson harika bir insan, muhteşem bir profesyonel ancak büyük bir hata yaptı ve takımdan kovuldu' diye konuştu. Ekvador ekibinin 53 yıllık geleneğini bozan Rinson ise özür diledi.

6 AY FUTBOLDAN MEN EDİLDİ

Öte yandan Ekvador Futbol Federasyonu da sahte belgeyle lisans aldığı için Rinson Lopez'e 6 ay futboldan men cezası verdi.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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