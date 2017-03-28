Sevgilisinin başka birisiyle evleneceğini öğrendiği için sinirlendiğini belirten Y., cezaevine girerek insanlardan uzaklaşmak için banka şubesinin camlarını kırdığını söyledi



Antalya'da, sevgilisinin başkasıyla evleneceğini öğrenince sinirlenen 18 yaşındaki Azercan Y., banka şubesinin kapı camını taş atarak kırdı. Gözaltına alına Y., "Pişman değilim. Bunalımdaydım. Cezaevine girip insanlardan uzaklaşayım yeter" dedi.







Olay, saat 01.30'da Kepez İlçesi Ayanoğlu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerindeki bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine şubeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, banka şubesi giriş kapısının camının taşla kırıldığını fark etti. Banka şubesi girişinde kaldırımda oturan Azercan Y.'nin hareketlerinden şüphelenen polis, şüpheliyi gözaltına alarak sorguladı.







kaynak:habertürk