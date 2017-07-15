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Tek hareketiyle darbenin kaderini değiştiren kahramana ziyaretçi akını

TEK HAREKETİYLE DARBENİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN KAHRAMANA ZİYARETÇİ AKINI

Darbeci Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin kaderini değiştiren 15 Temmuz kahramanı şehit astsubay Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçi akınına uğradı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 18:50
Puan Ver : Tek Hareketiyle Darbenin Kaderini Değiştiren Kahramana Ziyaretçi Akını(7/10)3

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gününde 15 Temmuz kahramanı şehit astsubay Ömer Halisdemir'in Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu'daki mezarı ziyaretçi akınına uğradı.

VATANDAŞLAR KABRİNE AKTI

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken darbe girişimi sırasında komutanlığı ele geçirmek isteyen Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrine gelen vatandaşlar şehit için dua etti.

FRANSA'DAN AVUSTURYA'DAN GELEN VAR

15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle Halisdemir'in mezarında duan eden vatandaşlar arasında Şanlıurfa'dan Bursa'ya kadar yurdun dört bir yerinden gelenler bulunuyor. Fransa ve Avusturya'dan da gelip Halisdemir için dua eden vatandaşlar, "Buraya Ömer Halisdemir için geldik. Biz huzurlu bir şekilde yaşayalım diye bu insanlar şehit oldu"dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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