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Tek haberle hocasını kızdırdılar: Cenk Tosun fiyasko çıktı

TEK HABERLE HOCASINI KIZDIRDILAR: CENK TOSUN FİYASKO ÇIKTI

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, "Cenk Tosun transfer fiyaskosu oldu." yönündeki haberlere karşı çıktı: Fiyasko değil, şu an üstünde baskı var.

Tarih : 10 Mart 2018, 16:20
Puan Ver : Tek Haberle Hocasını Kızdırdılar: Cenk Tosun Fiyasko Çıktı(8/10)4

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, şu ana kadar 1 kez rakip fileleri havalandırabilen Cenk Tosun'a sahip çıktı.

Sam Allardyce, İngiliz basınına açıklamalarda bulunurken, devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettikleri Cenk Tosun'a değindi ve A Milli yıldızın, transfer fiyaskosu olmadığını söyledi.

"FİYASKO DEĞİL"

Sam Allardyce açıklaması İngiliz basınında, "Cenk Tosun, Everton için bir transfer fiyaskosu değil, Sam bunda ısrar ediyor" sözleriyle yer aldı.

"ÜSTÜNDE BASKI VAR"

Allardyce ise konu hakkında, "Cenk'in üstünde şu anda biraz fazla baskı var. Eğer oyununa odaklanır ve iyi olduğu noktalara konsantre devam ederse, oyuncularımızdan kaliteli paslar alıp sonuca gidebilir" dedi.

"UMARIM KENDİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDER"

Cenk'in gol attığı maçta yenilmelerinin şanssızlık olduğuna da değinen Allardyce, "Yazık oldu çünkü ondan beklediğimiz golü atmıştı. Daha iyi olduğunu gösteren bir performanstı, tabii bize mutluluk verdi. Çok iyi bir kafa vuruşu yaptı. Umarım kendini geliştirmeye ve gollerine devam eder" sözlerini kullandı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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