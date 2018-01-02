Sezen Aksu, sevgilisi Uzay Heparı ile 25 yıl önce tek gecelik ilişki yaşayan Yıldız Tilbe'yi affetmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Tilbe, "Çok güzel bir hediye götürdüm. Bir araya geldik" dedi.

Geçtiğimiz gün " Sezen Aksu ile 25 yıllık küslüğü sona erdi" şeklindeki haberlerle gündeme gelen Yıldız Tilbe, konu hakkında bir düzeltme yaptı.

KIYAFETİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Şarkıcı Yıldız Tilbe, yılbaşı sahnesi için Hilton otelindeydi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tilbe, kırmızı şık bir kıyafetle göz kamaştırdı. 2017 yılının kendisi için iyi geçtiğini dile getiren başarılı şarkıcı, 2018 yılının ise daha iyi geçmesini istedi.

"BİZ ASLINDA KÜS DEĞİLDİK"

Sözcü'de yer alan habere göre; Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile olan 25 yıllık küslüğü hakkındaki sorulara ise "Biz aslında küs değildik. Sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

SEVENLERİNİ MEST ETTİ

Açıklama sonrası sahne performansına geçen sanatçı, 'Delikalım' ve 'Cabuk olalım Aşkım' yanı sıra eski şarkılarından oluşan güzel bir performans sergiledi.

Kaynak: haberinburada