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tek bir tweet, samsung'u altüst etti!

TEK BİR TWEET, SAMSUNG'U ALTÜST ETTİ!

Sadece tek bir tweet, Samsung'un bir anda 580 milyon dolar kaybetmesine yol açtı!

Tarih : 10 Haziran 2016, 17:12
Puan Ver : Tek Bir Tweet, Samsung'u Altüst Etti!(10/10)8


Sosyal medyanın sahip olduğu potansiyelin farkına varan büyük kuruluşlar ve ünlü isimler artık birçok önemli açıklamayı bu mecralardan yapıyor. Bu amaçla kullanılan en popüler platformlardan birisi de elbette Twitter. 140 karaktere sığdırılan bir tweet eğer gerçekten etkili bir isimden geliyorsa kamuoyu nezdinde son derece önemli etkiler yaratabiliyor.



Tesla CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet işte tam da bu duruma örnek oluşturacak türden. Zira Musk'ın söz konusu tweet'i Samsung SDI'ın tam 580 milyon dolar gibi önemli bir kayba uğramasına yol açtı.



Teknoloji devi Samsung'a bağlı; batarya ve ekran üniteleri üreten Samsung SDI'ın yeni elektrikli araç Model 3 için Tesla'yla işbirliği yaptığı söylentileri bir süredir ortalıkta dolaşıyordu. Fakat Musk, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla konuya açıklık getirerek firmanın Samsung SDI'yla değil Panasonic'le çalıştığını duyurdu.



Musk'ın yaptığı bu iki cümlelik basit açıklama, Samsung SDI'ın borsadaki hisse senetlerinin yüzde 8 oranında düşmesine ve firmanın 580 milyon dolar kaybetmesine neden oldu. Diğer yandan Panasonic de bu açıklamanın etkisiyle borsada 800 milyon dolarlık bir değer kazandı.








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