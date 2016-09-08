İngiliz Bilim Festivali'nde sonuçları açıklanan test, henüz semptomları oluşmadan vücutta kanser olup olmadığını tespit edebiliyor. Testin ücreti ise yalnızca 140 lira



İngiliz bilim insanları geliştirdikleri yeni bir testle, kanseri henüz belirtileri oluşmadan tespit edebilecek. Galler'in Swansea kentindeki İngiliz Bilim Festivali'nde (British Science Festival) sonuçları açıklanan test, henüz semptomları oluşmadan vücutta kanser olup olmadığını tespit edebiliyor.



Zira bir 'duman dedektörü'ne benzetilen test, direkt olarak kanseri degil, kanserli vücuttaki kırmızı kan hücrelerinde yaşanan mutasyonu tespit ediyor. Kanserde erken teşhis hayat kurtarıcı olarak görülüyor. Tümör henüz vücudun tek bir bölgesinde iken bunun ameliyatla temizlenme şansı çok yüksek oluyor. Ancak kanser diğer organlara sıçradığında hastanın tedavi şansı düşüyor.



MUTASYONU SAPTIYOR



Vatan'ın haberine göre; Swansea Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin araştırma ekibi testi geliştirebilmek için 4yıldır çalışıyor. Bu süre içinde 300 sağlıklı kişi ve yemek borusu kanseri olan hastalar üzerinde test kullanılmış. Test, kırmızı kan hücreleri yüzeyindeki protein mutasyonunu tespit ediyor. Sağlıklı kişilerde bir milyon kırmızı kan hücresinden sadece 5'i mutasyona uğrarken, kanser hastalarında bir milyon hücreden 50 ila 100 arasında mutasyona uğruyor.



TESTİN ÜCRETİ 140 TL



Bilim insanlarının geliştirdiği bu test 35 sterlinlik (yaklaşık 140 TL) düşük maliyetiyle ve uygulama kolaylığı nedeniyle hastalıkla mücadelede büyük bir şans olarak nitelendiriliyor. Testi geliştiren ekibin başındaki isim olan Profesör Gareth Jenkins, Testi bir tür duman dedektorüne benzetebiliriz. Zira dedektör size yangın olup olmadığını söylemez ama yangının ikincil ürünü olan dumanı haber verir. Yangın olmadan duman olmaz diyebileceğimiz gibi kanser olmadan hücrede mutasyon olmaz da diyebiliriz" dedi.