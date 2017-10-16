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Tek başına maçı izlemeye gelen taraftarı darp edip videoya çektiler

TEK BAŞINA MAÇI İZLEMEYE GELEN TARAFTARI DARP EDİP VİDEOYA ÇEKTİLER

Konyasporlu taraftarlar, Galatasaray maçı için şehre gelen sarı-kırmızılı taraftarı darp etti. Saldırganlar, G.Saray formasını da yaktı.

Tarih : 16 Ekim 2017, 08:40
Puan Ver : Tek Başına Maçı İzlemeye Gelen Taraftarı Darp Edip Videoya Çektiler(9/10)5

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçından önce meydana gelen olay kan dondurdu. Muğla'dan gelen bir Galatasaray taraftarına saldıran saldıran holiganlar, sarı-kırmızılı gencin yalvarışlarına aldırış etmeden onu darp etti.

LINNES İMZA ATMIŞTI

Genç taraftarın elindeki formasını da almaya çalışan Konyasporlu holiganların karşı Galatasaraylı taraftarın "Öğrenciyim abi almayın" dediği görüntüler ise yürek burktu. Gencin formasında Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes'in imzası olduğu öğrenildi. Holiganlar son olarak yaktıkları forma görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

GALATASARAY JEST YAPTI

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm Twitter hesabından Konya'da mağdur olan öğrenci kardeşimiz Fenerbahçe maçında kulübümüzün misafiri olacak diyerek açıklama yaptı. Haberi öğrenen Galatasaray taraftarı "Beni derbiye davet eden Galatasaray yönetimine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum , iyi ki de Galatasaraylıyım" diyerek sevincini dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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