Sesteki anormal değişimleri tanımlayan, oldukça genel bir terim olan ses kısıklığının tek başına bir hastalık değil, farklı hastalıkların bir belirtisi olabileceği belirtildi.



Sorunun basit bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği gibi, hızlı müdahale edilmesi gereken bir hastalık grubunun içinde de olabileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Faruk Ildız, bu yüzden 2 haftanın üzerinde devam eden ses kısıklıklarında mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğine dikkat çekiyor. Ses kısıklığı, her ne kadar sesin hiç olmaması veya sesin azalması olarak düşünülse de, aslında sesteki tüm ses değişiklikler, çatallaşma ya da boğukluk da ses kısıklığının kapsamında yer alıyor.



KBB Uzmanı Prof. Dr. Faruk Ildız'ın verdiği bilgiye göre, ses kısıklığı en fazla üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle yaşanıyor, bunu yanlış kullanıma bağlı sebepler izliyor. Nedenlerin çoğu basit ve geçici olmakla birlikte, bazı ses kısıklıklarının ciddi hastalıkların işaretçisi olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Faruk Ildız, yüksek tonda uzun süre konuşması gereken öğretmen, avukat, çağrı merkezi çalışanları ve pazarcı gibi meslek gruplarının risk altında olduğuna işaret ediyor. Prof. Dr. Faruk Ildız, ses kısıklığını ortaya çıkaran 10 farklı nedeni sıraladı.







kaynak:sabah