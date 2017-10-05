TEİ, İHA'LARDA KULLANILACAK TURBOJET MOTORU ÜRETTİ
TEİ, ilk etapta İHA'larda ardından ebatları büyütülerek yerli savaş uçaklarında da kullanılacak turbojet motoru üretti.
TEİ, yüksek hızlı hedef uçaklar için Turbojet motoru üretti. Motor, ilk etapta İHA'larda ardından ebatları büyütülerek yerli savaş uçaklarında da kullanılacak. İlk uçuş testi Haziran 2013'te başladı ve son aşamaya gelindi. Kısa bir süre sonra Türk semalarında süzülen uçaklarımız TJ90 jet maotorunu taşıyacak.
İLK TEST UÇUŞU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ
TJ35 motoruna göre daha yüksek itki sağlayan turbojet motoru geliştirme çalışmaları Ocak 2011 tarihinde başlamıştır. TEYDEB desteği ile yürüyen projede, Mart 2012 tarihinde TUSAŞ'ın Şimşek platformunda kullanılmak üzere iş birliği anlaşması imzalanmıştır.
İlk uçuş testi 5 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, motor geliştirme testleri devam etmektedir.
Yüksek hızlı hedef uçak sistemi için geliştirilen TJ90 motorunun kalifikasyon testleri devam ediyor. 2015 yılı içerisinde TAI tarafından geliştirilen Şimşek platformuyla ilk test uçuşu başarılı şekilde gerçekleştirildi.
Şimşek, hava-hava, satıh-hava, uçaksavar ve füze sistemleri ile atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılacak, savaş uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip, Yüksek Hızlı Hedef Uçak ihtiyaçlarını karşılayacak.Kanat açıklığı 1 metre 30 santim, uzunluğu 2 metre 30 santim olan uçağın azami kalkış ağırlığı 75 kilogram. Saatte 740 kilometre hıza ulaşabilen Şimşek, 15 bin feet de bir saat havada kalabiliyor.
TJ90'IN ÖZELLİKLERİ
TJ90 motorunun başlıca özellikleri ve teknik verileri;
Azami İtki (N)/(lbf): 400/90Özgül Yakıt Tüketimi (kg/N.h)/(lb/lbf.h): 0.15/1.5Azami Şaft Hızı (RPM): 100,000Kuru Ağırlık (kg)/(lb): 3.6/7.9Uzunluk (mm)/(in): 413/16.3Çap (mm)/(in): 153/6Bakım Aralığı (sa): 25+Kerosen ile başlatmaElektrik ile başlatmaEMI/EMC uyumluluğuKatapult yüklerine dayanımYer istasyonu ile veri bağlantılı EKÜAskeri standartlara uygun Kaynak: Star
Kaynak: haberinburada
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