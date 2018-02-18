TEHLİKELİ ŞOVUN SONU KÖTÜ BİTTİ, MOTOSİKLETİ GENÇ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Pakistan'da otoyolda motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan adam dengesini kaybedince yere kapaklanarak ağır yaralandı.
Pakistan'da motosikletle trafikte gerçekleştirilen tehlikeli şov kötü bitti. Bir süre motosikletinin ön kısmını havaya kaldırıp ilerleyen adam, tam normal seyre geçiyordu ki dengesini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü de yere yuvarlandı. Yerde sürüklenen adam ağır şekilde yaralandı.
AĞIR YARALANDI
Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü de yere düştü. Olayda bir süre sürüklenen şahıs, ağır şekilde yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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