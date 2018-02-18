Pakistan'da motosikletle trafikte gerçekleştirilen tehlikeli şov kötü bitti. Bir süre motosikletinin ön kısmını havaya kaldırıp ilerleyen adam, tam normal seyre geçiyordu ki dengesini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü de yere yuvarlandı. Yerde sürüklenen adam ağır şekilde yaralandı.

AĞIR YARALANDI

Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü de yere düştü. Olayda bir süre sürüklenen şahıs, ağır şekilde yaralandı.

Kaynak: haberinburada