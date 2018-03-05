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Tehlikeli drift eğlencesi kötü bitti!

TEHLİKELİ DRİFT EĞLENCESİ KÖTÜ BİTTİ!

Ankara'da cadde ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren şahısların eğlencesi kötü sonlandı. Kontrolünü kaybeden sürücü kendisini izleyen kalabalığın içindeki gence çarpıp yaraladı.

Tarih : 05 Mart 2018, 00:20
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Ankara'da cadde ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren şahısların eğlencesi kötü sonlandı. Asfalt üzerinde sıfır çizen otomobilin çarptığı genç yaralandı.

KONTROLÜNÜ KAYBEDİP KALABALIĞA DALDI

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İvedik'teki bir sanayi bölgesinde araçlarıyla birlikte toplanan şahıslar, drift yapmaya başladı. Cadde üzerinde araçlar sıfır çizerken, etrafta toplanan vatandaşlar da bu tehlikeli eğlenceyi izlemeye koyuldu. İki otomobil meydanda dönerken, sürücüsünün bir anlığına kontrolünü kaybettiği araç, kalabalığın üzerine doğru savruldu. Aniden üzerine gelen araçtan kaçamayan bir gence otomobil çarptı.

KORKUP KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan genç yaralanırken, panikleyen araç sürücüsü de drift yapmayı bırakarak caddeyi terk etti. Çevredeki diğer izleyiciler yaralı gencin yardımına koştu. Kaza anı, araçların sıfır çizmelerini kayıt altına alan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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