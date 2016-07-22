TEHDİT MESAJI ANKARA VE İSTANBUL'U ALARMA GEÇİRDİ
“Yurtta Sulh Konseyi” adlı WhatsApp grubundan polislere geçilen 22 Temmuz gecesine yönelik tehdit mesajı üzerine Başbakanlık uyarı notu yayımladı. Ankara ve İstanbul'da askeri birliklerde hareketlilik olduğu söylentisiyle halk sokağa döküldü. Valilikler “itibar etmeyin” açıklaması yaptı, izinli polislerin göreve çağrılması dikkat çekti.
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