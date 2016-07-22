O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TEHDİT MESAJI ANKARA VE İSTANBUL'U ALARMA GEÇİRDİ


TEHDİT MESAJI ANKARA VE İSTANBUL'U ALARMA GEÇİRDİ
Tarih : 22 Temmuz 2016, 12:12
Puan Ver : Tehdit Mesajı Ankara Ve İstanbul'u Alarma Geçirdi(8/10)6


“Yurtta Sulh Konseyi” adlı WhatsApp grubundan polislere geçilen 22 Temmuz gecesine yönelik tehdit mesajı üzerine Başbakanlık uyarı notu yayımladı. Ankara ve İstanbul'da askeri birliklerde hareketlilik olduğu söylentisiyle halk sokağa döküldü. Valilikler “itibar etmeyin” açıklaması yaptı, izinli polislerin göreve çağrılması dikkat çekti.







Etiketler: Tehdit  Mesajı  Ankara  Ve  İstanbul  U  Alarma  Geçirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER