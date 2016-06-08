

"Ramazan huzur iklimi, bereket ayıdır. Kıldığımız namaz, ettiğimiz niyet, iftardaki nimetler bize Ramazan'ın büyüklüğünü öğretir. Oruca dilimiz, bedenimiz ve kalbimiz de katılmadıktan sonra manevi muradımızın da gerçekleşmediğini bilmeliyiz. Hem harama el sürüp hem oruçlu olmak, ahmaklık değilse akıl körlüğü, inanç kıtlığıdır.







Ramazan ayında İslam aleminin kendini gözden geçirmesi, aksayan yönleri üzerinde kafa yorması dileğimizdir. İslam toplumları devamlı suretle geriye gitmektedir. Bu gidişatın hiç de hayırlı olmadığı açıktır. Ortadoğu'nun İslam'ın özünden uzaklaştığı açıktır. İslam ülkelerinin yeni bir sıçrayışa ihtiyacı her zamankinden fazladır. Müslümanlar itikat, siyaset ve fıkıh eksenininde bölünmüştür. Bu kutuplaşma emperyalist ülkeler tarafından kullanılarak şiddetlendirilmektedir. İslam alemi takınmış, enerjisi tükenmiş ve geriye sarmaya başlamıştır.







Daha iyi bir dünya uzak bir hayal değildir. Adil bir bölüşüm, demokratik değerleri esas alan yönetim modelleri görülmeyecek bir şey değildir. Maneviyatımızın bizlere yüklediği sorumluluğu yerine getirirsek düştüğümüz buhrandan çıkarız. İlk şart istemektir. Ramazan ayının barış ve kardeşlik için idrakini arzuluyoruz.







'CUMHURBAŞKANI KADINLIK ONURUNU İNCİTMİŞTİR'







Cumhurbaşkanı, "Anneliği reddeden bir kadın yarımdır" diyerek patinaj yapmış, kadınlık onurunu incitmiştir.







'ŞEYTANIN EMİR ERLERİ'







Osmaniye'deki kazanın acısı bitmeden, İstanbul'dan aldığımız haber yüreklerimizi dağlamıştır. Bunlar şeytanın emireri, inançsızlığın ve şerefsizliğin ta kendileridir. Terörizm yine devrede, yine saldırıdadır. Ağzımından çıkacak her söz boğazımızda düğümlenmektedir. İstanbul'da patlayan bombalar Türkiye'nin tamamını hedef almıştır. Son yurdumuz mateme gömüşmüştür. Hiçbir zaman hatırımızında çıkarmayalım ki Türkiye felaketi yaşamaktadır.







Ankara'da partili cumhurbaşkanlığı için tutturanların beceriksizliği gizlenemeyecek şekilde ortadadır. Ülke olarak kaostayız, bocalamaktayız. AKP hükümeti başkanlık ile gözünü karartmıştır. Başbakanlık koltuğunda oturan Yıldırım Türkiye'nin kuruluş sütunlarını oynatmıştır. Ucube sözler hukuk devletinin rafa kalktığının vesikasıdır, anayasa suçudur. Anayasanın üstünü çizmiştir. Sayın Başbakan'a bu hakkı kim vermiştir? Hukuk yoksa, Anayasa askıdaysa, terörle hangi yöntemlerle mücadele edilecektir? Türkiye'nin geleceğine büyük zarar ve ziyan vermektedir.







'SAYIN ERDOĞAN'IN BİR TEK SAFARİYE ÇIKMADIĞI KALMIŞTIR'







Cumhurbaşkanı Uganda'da mevkidaşını güldürürken Türkiye'nin dişleri sökülmüş ama oralı bile olmamıştır. Türkiye yanarken, Sayın Erdoğan doğu Afrika'yı dolaşmış, bir tek safariye çıkmadığı kalmıştır. 20 Temmuz 2015'ten bu yana büyükşehirler bombalanmış, işgal yıllarında görülmemiş sahnelere bana mısın denmemiştir?







'NEREDE BU DEVLET?'







Bu nasıl bir devlet yönetimidir? İstihbaratın köküne kıran mı girmiştir, hükümetin kökü mü kurumuştur? Nerede bu devlet, nerede bu milli kudret?