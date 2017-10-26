TEFECİLERİN ELİNE DÜŞEN BABA, KURTULMAK İÇİN KENDİSİNİ VE AİLESİNİ YAKTI!
Hindistan'ın Tamil Nadu vilayetinde tefecilerin eline düşen baba, aldığı parayı geri ödeyemeyince kendisiyle birlikte ailesini yaktı.
TEFECİLERDEN KURTULAMAYINCA KENDİSİNİ VE AİLESİNİ ATEŞE VERDİ
Kendisini ve ailesini yakan adam iş kurmak için tefecilerden türk parası ile yaklaşık olarak 8 bin TL aldı. İsmi Esakimuthu olan baba, borç aldığı paranın yaklaşık iki katını geri ödemesine rağmen tefecilerin sürekli faiz artırması ve polisin kendisine borcu ödemesi için baskı yapması sonucu depresyona girdi.
EŞİ VE KIZLARI ÖLDÜ, ÇARESİZ BABA YARALANDI
Çaresiz baba, kendisiyle birlikte eşi ve iki kızının üzerine gaz yağı dökerek ateşe verdi. Anne ve iki kızı hayatını kaybederken baba ağır yaralandı.
TEFECİLER YAKALANDI
Olaydan sonra açılan soruşturmada tefecilere yardım ettiği belirlenen bir polis memuru ve tefeciler yakalandı.
Kaynak: haberinburada
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