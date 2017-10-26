Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

TEFECİLERİN ELİNE DÜŞEN BABA, KURTULMAK İÇİN KENDİSİNİ VE AİLESİNİ YAKTI!


Tefecilerin Eline Düşen Baba, Kurtulmak İçin Kendisini ve Ailesini Yaktı!
Tarih : 26 Ekim 2017, 00:30
Puan Ver : Tefecilerin Eline Düşen Baba, Kurtulmak İçin Kendisini Ve Ailesini Yaktı!(5/10)1

Hindistan'ın Tamil Nadu vilayetinde tefecilerin eline düşen baba, aldığı parayı geri ödeyemeyince kendisiyle birlikte ailesini yaktı.

TEFECİLERDEN KURTULAMAYINCA KENDİSİNİ VE AİLESİNİ ATEŞE VERDİ

Kendisini ve ailesini yakan adam iş kurmak için tefecilerden türk parası ile yaklaşık olarak 8 bin TL aldı. İsmi Esakimuthu olan baba, borç aldığı paranın yaklaşık iki katını geri ödemesine rağmen tefecilerin sürekli faiz artırması ve polisin kendisine borcu ödemesi için baskı yapması sonucu depresyona girdi.

EŞİ VE KIZLARI ÖLDÜ, ÇARESİZ BABA YARALANDI

Çaresiz baba, kendisiyle birlikte eşi ve iki kızının üzerine gaz yağı dökerek ateşe verdi. Anne ve iki kızı hayatını kaybederken baba ağır yaralandı.

TEFECİLER YAKALANDI

Olaydan sonra açılan soruşturmada tefecilere yardım ettiği belirlenen bir polis memuru ve tefeciler yakalandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tefecilerin  Eline  Düşen  Baba  Kurtulmak  İçin  Kendisini  Ve  Ailesini  Yaktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER