TEDAVİSİ TAMAMLANAN DENİZ BAYKAL, TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beyin damarındaki tıkanıklık nedeniyle tedavi için gittiği Almanya'dan geri döndü. Baykal'ın tedavisi GATA'da devam edecek.
UZUN SÜRE YOĞUN BAKIMDA KALDI
Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ekim ayında hastaneye kaldırılan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.
FİZİK TEDAVİ İÇİN ALMANYA'YA GİTMİŞTİ
Deniz Baykal, 5 aralık 2017'de fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya'ya gitmişti.
TEDAVİSİ GATA'DA DEVAM EDECEK
Baykal, yaklaşık 3.5 ay sonra Türkiye'ye döndü. Baykal'ın tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Çiftlik Bank Ceo'sunun İdaesi İçin Süreç Başlatıldı
- Üniversite Hocası, Hakkında Çıkan Ölüm Haberini Ders Sırasında Öğrencilerinden Öğrendi
- Hsk Kararnamesi İle 356 Hakim Ve Savcının Görev Yeri Değiştirildi
- Papa'dan Fuhuş Özrü: Katolikler Adına Özür Diliyorum
- 15 Temmuz'da İstanbul'u İşgal Edeceklerdi, Ceza Yağdı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dans Dersi İlanlarında Öğrencilerinin Uygunsuz Fotoğraflarına Yer Veren Öğretmen Tepki Çekti
- Ötanazi Uyguladılar! Dünyanın Son Beyaz Erkek Gergedanı Da Aramızdan Ayrıldı
- Kız Öğrencilerin Fotoğraflarını Çalıp Cinsel İçerikli Siteye Yüklediler
- Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alınan Suudi Prens İtiraf Etti: Para Karşılığı Serbest Kaldım
- Türkiye'yi Hedef Gösteren Bae'li Bakan'a Ankara'dan Tokat Gibi Yanıt!
Bu Haberle İlgili Yorumlar