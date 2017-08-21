TEDAVİSİ İÇİN KAMPANYALAR DÜZENLENEN DOKTOR MUHİTTİN DEMİREL HAYATINI KAYBETTİ
Görevdeyken rahatsızlanan ve tedavisi için sosyal medyada kampanyalar başlatılan doktor Muhittin Demirel, organ naklinin uyumsuzluğu nedeniyle yaşamını yitirdi.
Görevi başındayken rahatsızlanarak tedavi altına alınan Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Muhittin Demirel hayatını kaybetti. Demirel'e nakledilen organın uyuşmazlığa neden olduğu belirtildi.
TEDAVİSİ İÇİN KAMPANYALAR BAŞLATILMIŞTI
Poliklinik görevi esnasında rahatsızlanarak tedavi altına alınan Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Muhittin Demirel hayatını kaybetti. Görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi altına alınan Uzm. Dr. Muhittin Demirel için Kırşehir'de Sağlık dernekleri ve sendikalar tarafından organ nakli için kampanya başlatılmıştı.
ORGAN UYUŞMAZLIĞI YAŞADI
Acil nakil sıralamasında Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alan doktor için Hatay'ın Dörtyol İlçesinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Kübra Nur Coşkun'un organı nakledilmişti. Organ naklinin uyumsuzluğu nedeniyle doktorun hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken Uzm. Kardiyoloğa nakil 15 gün önce yapılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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