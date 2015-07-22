

Dr. Saez-Cirion'a göre, tedaviyi bırakmasına rağmen Fransız kadının kanındaki HIV pozitif miktarı zaman içinde “güçlükle fark edilecek” seviyeye geriledi. Kadının bedeninde HIV virüsünün herhangi bir etkisinin de gözlenmediğini belirten Dr. Asier Saez-Cirion, bunun son derece nadir bir durum olduğunu ifade etti. Uzmanlar şimdi bu ilginç vakanın sırrını aydınlatmaya çalışıyor. Doktorlar, erken teşhis ve hastalığın ilk evrelerinde başlanan yoğun tedavinin etkili olduğu ya da kadının metabolizmasının virüse karşı bir tür bağışıklık geliştirdiği ihtimali üzerinde duruyor.