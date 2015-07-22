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tedavi olmamasına rağmen aıds'i geriledi

TEDAVİ OLMAMASINA RAĞMEN AIDS'İ GERİLEDİ

Doğuştan HIV pozitif olan 18 yaşındaki kadın, 12 yıldır tedavi görmemesine ve ilaç almamasına rağmen sağlıklı bir hayat sürüyor

Tarih : 22 Temmuz 2015, 10:01
Puan Ver : Tedavi Olmamasına Rağmen Aıds'i Geriledi(7/10)7


Dr. Saez-Cirion'a göre, tedaviyi bırakmasına rağmen Fransız kadının kanındaki HIV pozitif miktarı zaman içinde “güçlükle fark edilecek” seviyeye geriledi. Kadının bedeninde HIV virüsünün herhangi bir etkisinin de gözlenmediğini belirten Dr. Asier Saez-Cirion, bunun son derece nadir bir durum olduğunu ifade etti. Uzmanlar şimdi bu ilginç vakanın sırrını aydınlatmaya çalışıyor. Doktorlar, erken teşhis ve hastalığın ilk evrelerinde başlanan yoğun tedavinin etkili olduğu ya da kadının metabolizmasının virüse karşı bir tür bağışıklık geliştirdiği ihtimali üzerinde duruyor.








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