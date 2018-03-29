TEDAVİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLEN MAHKUM PENCEREDEN ATLAYIP KAÇTI! O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Beyoğlu'nda göz hastanesine tedavi için getirilen mahkum doktor odasının penceresinden atlayarak kaçtı. Uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan mahkumun kaçış anı kameraya yansıdı.
Beyoğlu'nda hastaneye tedavi için getirilen mahkum birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayarak kaçtı.
TEDAVİ İÇİN DOKTORA GETİRİLEN MAHKUM PENCEREDEN ATLAYIP KAÇTI
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olay öğle saatlerinde yaşanan olayda, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mücahit Coşar tedavisi için hastaneye getirildi. Bir askerle kolları kelepçeli olan Mücahit Coşar birinci kattaki doktor odasına alındı. Tedavi için kelepçesi çıkarılan Coşar pencereden atlayarak kaçmaya başladı.
JANDARMA PEŞİNDEN KOŞTU ANCAK YAKALAYAMADI
Jandarma ve çevredekiler kaçan mahkumun peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Coşar hastane önünde kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve jandarma çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunduğu öğrenilen mahkumu arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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