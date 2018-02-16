Afrin'de Ortaya Çıktı! Tam 5 Kilometre Uzunluğunda
Çöken Balkonun Altında Kalan İneği İtfaiye Kurtardı
Ypg, Esad'dan Afrin'i Korumak İçin Resmen Yardım İstedi
Halkbank Bin 300 Yeni Personel Alacak
Böcek İlacı Satan E-Ticaret Devine, 1,2 Milyon Dolar Ceza
Kayseri'de 5 Yaşındaki Çocuk Otomobil Direksiyonunda
Başbakan Sinyalini Vermişti! Gazeteci Deniz Yücel, Serbest Bırakıldı
X-Ray Cihazı Gösterdi! İngiltere'ye Giden Tır'da Şok Eden Görüntü
İki Kritik Görüşmenin Ardından Türkiye Ve Abd'den Ortak Deklarasyon!
Dünyanın En Pahalı Şehirleri Belli Oldu
İphone'ların Çökmesine Tek Bir Harf Neden Oluyor
Teröristlerin Korkulu Rüyası, Afrin Hattında Konuşlandı!
Gözlerin Çevrildiği Kritik Görüşme Sona Erdi! İşte İlk Açıklamalar
İngilizler, Ab İle Ticarette Türkiye'yi Örnek Alacak
Anestezi Öğrencisi, Staj Yaptığı Hastanenin Tuvaletinde İntihar Etti
Aranan Hükümlü, Baskın Saatine Bakınca Polislere Sitem Etti
Nokia Yine Dikiş Tutturamadı! 425 Çalışanı İşten Çıkarıyor
İspanyol Çift Ulusal Parkta Cinsel İçerikli Video Çekip İnternete Yükledi
İzmir'den Acı Haber! Eğitim Uçağı Düştü: 2 Pilot Şehit
Bahçelievler'de Beyaz Eşya Mağazasında 10 Bin Liralık Soygun

Tedavi gören iki kız kardeşin odasına girip duş alan doktora inceleme!

TEDAVİ GÖREN İKİ KIZ KARDEŞİN ODASINA GİRİP DUŞ ALAN DOKTORA İNCELEME!

İstanbul'da bir hastanede tedavi gören iki kız kardeşin odasına girip duş alan ve tıraş olan doktor için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Tarih : 16 Şubat 2018, 08:50
Puan Ver : Tedavi Gören İki Kız Kardeşin Odasına Girip Duş Alan Doktora İnceleme!(7/10)3

Doktorun hastaların odasında duş aldığı iddiasıyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Medyada 14.2.2018 tarihinde yer alan 'Doktor Kızlarımın Odasında Nasıl Duş Alır' başlıklı haberler üzerine hastane başhekimliğince; olayın vuku bulduğu yerin kamera kayıtları izlenmiş olup konuya yönelik Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur." denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da iki kız kardeş bir hastanede tedavi görüyordu. Bir sabah uyandıklarında karşılarında hiç tanımadıkları bir doktor vardı. Kızların iddiasına göre, doktor banyoyu kullanıp tıraş oldu. Sağlık kurumunun yönetimine tepki gösteren kız kardeşlerin babası ise olaya 'skandal' diyerek tepki gösterdi.

Ailenin iddiası hastane koridorlarını da karıştırdı. Güvenliklerle kavga eden baba, " Genç kızların odasına bir doktorun girip de banyo yapması ibret verici bir şey. Asla bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi.

Sağlık kurumunun yetkililerine tepki gösteren baba fenalaşıp bayıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tedavi  Gören  İki  Kız  Kardeşin  Odasına  Girip  Duş  Alan  Doktora  İnceleme  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER