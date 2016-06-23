

SAMSUN'da hastanenin psikiyatri servisinde tedavi gören 20 yaşındaki C.H., 6 katlı hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Güçlükle indirilen genç, tedavi altına alındı.



Olay bugün Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hastanenin psikiyatri servisinde tedavi gören C.H. adlı genç, 6 katlı hastane binasının çatısına çıktı. Hastane bahçesindeki vatandaşların olayı görüp polise haber vermesi üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.



Çatıya çıkan ekipler genci ikna etmeye çalıştı. "Bana ilaç vermiyorlar" diyerek intihar girişiminde bulunan C.H. güçlükle ikna edilerek indirildi. Daha sonra da tekrar servise alınarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



