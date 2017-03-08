TEDAVİ EDİLMEZSE KÖRLÜKLE SONUÇLANABİLİYOR!
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mucize Yararcan, glokom yani göz tansiyonunun tedavi edilmezse körlükle sonuçlanacağını söyleyerek, özellikle 40 yaş üstündekilerin düzenli kontrollerin yaptırması gerektiğini söyledi.
Op. Dr. Yararcan Dünya Glokom Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "İlerleyici görme kaybı, göz sinirini hücrelerinin yavaş yavaş ölümü ile karakterize bir hastalık olan glokomun en önemli risk faktörü yüksek göz içi basıncıdır.
Genellikle 40 yaşın üstündeki kişilerde ve her iki gözde görülür. Ailelerinde glokom hastalığı bulunanlar, diyabet, yüksek tansiyonu olanlar, yüksek miyop ve hipermetrop kişiler ile sigara içenler glokom yönünden risk altındadırlar. Göz içinde sürekli olarak yapılan sıvının boşaltılmasını sağlayan kanallar glokom hastalığında daralır veya tıkanır ve sıvı yeterince boşaltılmaz ve göz içinde birikerek göz içi basıncını yükseltir.
kaynak:sabah
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