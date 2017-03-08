

Op. Dr. Yararcan Dünya Glokom Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "İlerleyici görme kaybı, göz sinirini hücrelerinin yavaş yavaş ölümü ile karakterize bir hastalık olan glokomun en önemli risk faktörü yüksek göz içi basıncıdır.



Genellikle 40 yaşın üstündeki kişilerde ve her iki gözde görülür. Ailelerinde glokom hastalığı bulunanlar, diyabet, yüksek tansiyonu olanlar, yüksek miyop ve hipermetrop kişiler ile sigara içenler glokom yönünden risk altındadırlar. Göz içinde sürekli olarak yapılan sıvının boşaltılmasını sağlayan kanallar glokom hastalığında daralır veya tıkanır ve sıvı yeterince boşaltılmaz ve göz içinde birikerek göz içi basıncını yükseltir.







kaynak:sabah