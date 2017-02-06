

Burun, boğaz ve orta kulağı birbirine bağlayan östaki borusundaki sorunlar ihmale gelmiyor. Öyle ki, fazla önemsenmeyen boğuk duyma ve kulak ağrısı tedavi edilmezse işitme kayıplarına neden oluyor. Basit gibi görülen bazı şikayetlerin altından ciddi sorunlar çıkabiliyor.



Küçük, büyük herkesin yaşadığı kulakta basınç, boğuk duyma, ağrı ve çınlama gibi durumlar da östaki borusunda meydana gelen sıkıntıları gösteriyor. "Östaki borusu geniz boşluğu orta kulağa bağlayan küçük boru şeklinde bir yapıdır, kıkırdaktan yapılmış uzun bir parçadan oluşur. Kulak zarına yakın olan parçası kısa ve kemiklidir" diyen KBB-Baş boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Celal Ünver, bu borunun önemini şöyle anlatıyor:



BELİRTİLERE DİKKAT EDİN



Her yutkunduğumuzda bu yapı kısa süreyle açılır ve hemen kapanır. Bu şekilde orta ve dış kulak arasındaki basıncı dengeler. Östaki borusu gereken şekilde açılamadığında basınç dengelenemez ve kulakta sıkıntılara yol acar. Orta kulak enfeksiyonu, kulak ağrısı, kulak zarı çökmesi, kulakta basınç veya dolgunluk hissi, işitme sorunları ve kulak çınlaması östaki borusu sorununun ortak belirtileridir.



TEDAVİSİ MÜMKÜN



Östaki borusunda soruna yol açan nedene yönelik tedavi uygulanır. Burun spreyleri, antihistaminikler ve antibiyotiklere başvurulur. Östaki borusunda bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon varsa antibiyotik kullanılır. İlaç tedavisine yanıt alınamayan durumlarda cerrahi yönteme başvurulur.







kaynak:sabah