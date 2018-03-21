Porto ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Iker Casillas'a Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'dan teklif geldi.

Porto'dan sezon sonu ayrılması beklenen Iker Casillas'a MLS dışında bir talip daha çıktı.

MLS'ten çok sayıda talibinin olduğu belirtilen 36 yaşındaki file bekçisi için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr devreye girdi.

2,5 MİLYON EURO TEKLİF YAPILDI

Portekiz basınından Abola'da yer alan habere göre; Al Nasr, Iker Casillas'a yıllık 2,5 milyon euroluk maaş teklifi yaptı. İspanyol kalecinin de teklife sıcak baktığı belirtildi.

MLS ve BAE kulüplerinin dışında Rafa Benitez'in çalıştırdığı Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da Casillas ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Real Madrid'den 2015 yılında Porto'ya transfer olan Iker Casillas, bu sezon 24 maçta 14 gol yedi ve 15 maçta kalesini gole kapadı.

Kaynak: haberinburada