

Ünlüler dünyasında 'Cicişler' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, Yeşim Salkım'ın sevgilisi olduğunu öne sürdüğü iş adamı Murat Karabova'nın kendisine tecavüz ettiğini iddiasıyla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne şikayette bulunmuştu. Ersoy, konuyla ilgili sessizliğini Haberler.com'a bozdu.



"KORKUNÇ BİR GECEYDİ"



Esra Ersoy, yaşadığı olayın kendisini derinden sarstığını belirterek, "Olay şu an dava sürecinde ve bu konuda adımın tecavüze uğrayan kız olarak daha fazla medyada geçmesini istemediğim için olayın detaylarını anlatmak istemiyorum ama benim için korkunç bir geceydi. Bu olayı unutmak için dünyayı dolaşmaya karar verdim. Haftaya Los Angeles'a, oradan Las Vegas'a gideceğim. Sonrasında Meksika olabilir ama uzun bir süre Türkiye'den uzaklaşmayı düşünüyorum. Bu tramvayı nasıl atlatacağım bilmiyorum ama İnşallah bir an önce yaşadıklarımı hafızamdan silebilirim" şeklinde konuştu.







kaynak:milliyet