Dünyanın Kesintisiz En Uzun Uçuşu Yapıldı
Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Adil Gür'den Çarpıcı Mhp Yorumu
'tecavüze Uğradım' Diyen Esra Ersoy'dan Flaş Açıklamalar
Galatasaray'da Tek Hedef Lig
Adana'daki Yurt Faciasında Yeni Gelişme!
Ankara Da Darbeci Askerlere Yönelik İlk Dava
Türkiye Varlık Fonu Birçok Katkı Sağlayacak
Trump 'suçlu'yu Buldu: Eğer Bir Şey Olursa...
Göz Tembelliği Tedavisinde Sınır 8-9 Yaş
Genelkurmay Başkanı Akar Mardin'de
Tuba Büyüküstün Ve İbrahim Kutluay Yasak Aşk Yaşıyor
Kırgızistan Fetö İçin Düğmeye Bastı!
Dolar Güne Nasıl Başladı?
Fikret Orman'a Süt Kupası Yanıtı
Fırat Kalkanı Harekatının 167'nci Günü
Tartıştığı Damadını Öldürdü
19 İlde Daeş Operasyonu!
Meteoroloji Uyardı: Kar Yeniden Geliyor!
Konya'da Zincirleme Kaza! Yaralılar Var

'tecavüze uğradım' diyen esra ersoy'dan flaş açıklamalar

'TECAVÜZE UĞRADIM' DİYEN ESRA ERSOY'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Geçtiğimiz günlerde tecavüze uğradığını öne sürerek karakola şikayette bulunan Esra Ersoy, "Benimle zorla birliktelik yaşadı. Korkunç bir geceydi" dedi.

Tarih : 06 Şubat 2017, 11:59
Puan Ver : 'tecavüze Uğradım' Diyen Esra Ersoy'dan Flaş Açıklamalar(6/10)3


Ünlüler dünyasında 'Cicişler' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, Yeşim Salkım'ın sevgilisi olduğunu öne sürdüğü iş adamı Murat Karabova'nın kendisine tecavüz ettiğini iddiasıyla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne şikayette bulunmuştu. Ersoy, konuyla ilgili sessizliğini Haberler.com'a bozdu.



"KORKUNÇ BİR GECEYDİ"



Esra Ersoy, yaşadığı olayın kendisini derinden sarstığını belirterek, "Olay şu an dava sürecinde ve bu konuda adımın tecavüze uğrayan kız olarak daha fazla medyada geçmesini istemediğim için olayın detaylarını anlatmak istemiyorum ama benim için korkunç bir geceydi. Bu olayı unutmak için dünyayı dolaşmaya karar verdim. Haftaya Los Angeles'a, oradan Las Vegas'a gideceğim. Sonrasında Meksika olabilir ama uzun bir süre Türkiye'den uzaklaşmayı düşünüyorum. Bu tramvayı nasıl atlatacağım bilmiyorum ama İnşallah bir an önce yaşadıklarımı hafızamdan silebilirim" şeklinde konuştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler:   Tecavüze  Uğradım    Diyen  Esra  Ersoy  Dan  Flaş  Açıklamalar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER