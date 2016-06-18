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tecavüze uğradım dedi, kendini öldürmeye kalktı

TECAVÜZE UĞRADIM DEDİ, KENDİNİ ÖLDÜRMEYE KALKTI

Eskişehir'de erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla balkondan atlayarak intihar etmek istedi.

Tarih : 18 Haziran 2016, 09:24
Puan Ver : Tecavüze Uğradım Dedi, Kendini Öldürmeye Kalktı(9/10)11


Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre olay, saat 23.00 Bahçelievler Mahallesi Mertcan Sokak'ta gerçekleşti. Üniversite öğrencisi olduğu bildirilen 21 yaşındaki İran uyruklu Mehtab G. ikamet ettiği apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonuna çıkarak aşağıya atlamaya kalktı.



Bina komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri gönderildi. İçeri girerek camı kapatan Mahtab G., polislere kapıyı açmadı. Polis, bunun üzerine itfaiye merdiveniyle balkondan içeri girdi.

Alkollü olduğu görülen ve erkek arkadaşı tarafından tecavüzüne uğradığını ifade eden Mahtab G., olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Mahtab G.'nin isim bilgisi verilmeyen erkek arkadaşını gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.








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