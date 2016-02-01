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tecavüze uğradı kaldırıldığı hastanede de tecavüz edildi

TECAVÜZE UĞRADI KALDIRILDIĞI HASTANEDE DE TECAVÜZ EDİLDİ

Hindistan'ın doğusunda tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kıza, tedavi gördüğü hastanenin güvenlik görevlileri tarafından da tecavüz edildi. Polis ekipleri iki güvenlikçiyi gözaltına aldı.

Tarih : 01 Şubat 2016, 09:15
Puan Ver : Tecavüze Uğradı Kaldırıldığı Hastanede De Tecavüz Edildi(6/10)7


Olay, Jharkhand eyaletinin Jamshedpur şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birkaç gün önce tecavüze uğrayan kız, polis ekipleri tarafından tedavi için hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürdüğü sırada, Hintli kız bu sefer de hastanenin güvenlik görevlileri tarafından aynı muameleye maruz kaldı. İki güvenlik görevlisi gözaltına alındı.



Polis yetkilisi Anoop Mathew, iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, şahısların gözaltına tutulduğunu belirtti. Eyaletin siyasi liderlerinden Raghubar Das, olayın yaşandığı hastaneye gelerek ismi açıklanmayan kızı ziyaret etti. Hastaneyi de denetleyen Raghubar Das, koşulların iyileştirilmesi için yetkililerle bir toplantı düzenledi.



Hindistan'da 2013 yılında meydana gelen başka bir tecavüz olayının 3 sanığına dün idam cezası verilmişti. Polisin verilerine göre, ülkede sadece 2014 yılında toplam 36 bin 735 tecavüz vakası yaşandı.








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